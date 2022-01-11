إقبال السائحين بالغردقة على الفاكهة للعلاج.. دوق واستمتع «بالشفا»

رفع بائعو الخضار والفاكهة شعار «فواكه للعلاج والأكل»، وحرص البائعون على عرض أنواع فاكهة صحية مثل الأفوكادو والقشطة والباباز وأبو فروة والجنزبيل، وذلك لفوائدها الصحية العديدة فهي مفيدة جدا للبشرة وتساقط الشعر ويوصي بها لمرضى القلب والسكر والسرطان وترفع مناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها في سوق الخضار والفاكهة بالغردقة، خاصة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

فواكه صحية.. «الوقاية خير من العلاج»

يشير هشام، أحد بائعي الفاكهة بسوق الخضار بالغردقة، إلى أهمية هذه الأنواع من الفواكه لفوائدها الصحية العديدة، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الوقاية خير من العلاج، موضحا «بدل ما تشتري علاج وفر فلوسك وكل فاكهة واشفي نفسك من الأمراض».

وأشار هشام إلى إقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من المقيمين في الغردقة أو السائحين الذين يأتون خلال رحلات اليوم الواحد السيتي تورز على شراء هذه الأنواع من الفواكه.

فوائد صحية عديدة للفاكهة

ويقول أحمد شوقي، مدير مستشفى بالغردقة وخبير التغذية، إن لهذه الفواكه فوائد عديدة، ومثلا فاكهة الباباز فهي مفيدة للشعر والبشرة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو فيتامين مهم لتنظيم الإفرازات الدهنية في فروة الرأس والضرورية لصحة ورطوبة البشرة، بالإضافة إلى أنها تستخدم لمرضى السكري، فضلا عن فواكه الأفوكادو ويُساعد تناولها على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم ومفيد للحوامل وأيضا يساعد على الريجيم ويقوي المناعة وينصح به في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن القشطة لها فائدة عديدة فهي مفيدة للجهاز الهضمي والتهاب المفاصل والروماتيزم وصحة القلب وتحسن الحالة المزاجية.

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن سوق الخضار بالغردقة أصبحت ضمن البرنامج الرئيسي لشركات السياحة َوذلك لرحلات اليوم الواحد للسائحين في الغردقة.