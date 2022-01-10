«المنشآت الفندقية»: ارتفاع نسب الإشغال في 4 مدن خلال فبراير المقبل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، إن الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء من مختلف الدول تراجعت بشدة خلال يناير الجاري، مرجعا ذلك إلى انتهاء أعياد الميلاد والكريسماس، فضلا عن ظهور متحور كورونا «أوميكرون»، الذي جعل العديد من دول العالم، تضع قيودا مشددة لسفر سائحيها.

انتعاشة سياحية متوقعة بإجازات نصف العام

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بكل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا بداية من فبراير المقبل، وذلك بفضل إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، ورغبة آلاف الأسر المصرية في قضاء تلك الإجازات بالمدن السياحية، وبخاصة الشاطئية منها.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية، شددت على جميع الفنادق، بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى اشتراطات السلامة الصحية.

ولفت إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار، تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت الفندقية؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق تلك الإجراءات، وحال وجود أي خلل في التطبيق، يتم توقيع عقوبات على الفنادق المخالفة تصل إلى الإغلاق.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بدأوا في الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تلقيهم للجرعة الثانية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا يتم حاليا بين مديريات الصحة بالحافظتين وممثلي وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية؛ لتحديد مواعيد حصول العاملين بكل منشأة فندقية على التطعيم، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، يتم البدء في تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.