السياحة: لجان الوزارة مستمرة في التفتيش على الفنادق ليلة رأس السنة

قال محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إن لجان وزارة السياحة مستمرة في عملها اليوم للتفتيش على فنادق الجمهورية من حيث مدى التزامها بتطبيق ضوابط التشغيل والإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وتابع: «فضلا عن اشتراطات السلامة الصحية وبخاصة المتعلقة بسلامة الغذاء والمشروبات المقدمة للزبائن، إضافة إلى مراجعة التزام الفنادق بتطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc».

التفتيش على التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك اللجان التي تعمل بشكل دائم تراجع التزام المنشآت الفندقية بتطبيق تلك الإجراءات وتمنح مهلة للفنادق لتوفيق الأوضاع في بعض اشتراطات التشغيل التي تنقصها.

وأوضح: «الفنادق التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال المدة الممنوحة لها يتم إغلاقها على الفور»، مشيرا إلى أن اللجنة تحرر محاضر للمنشآت الفندقية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تصل عقوبة تلك المخالفات إلى الإغلاق.

ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للسياح بالفنادق

وأكد، أن عمل لجان وزارة السياحة الدائمة في التفتيش على المنشآت الفندقية تسبب في ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للرواد والنزلاء خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن لجان الوزارة بدأت في منح توجيهات للفنادق وبخاصة فنادق شرم الشيخ بخصوص الالتزام بالوضع البيئي وبكيفية تدوير المخلفات الصلبة وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل العديد من المنشآت الفندقية لفنادق خضراء صديقة للبيئة.

حظر الحفلات الغنائية والأفراح في الفنادق

وفى ذات السياق، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يحظر على الفنادق اليوم تنظيم أية حفلات غنائية أو أفراح داخل القاعات المغلقة بالفنادق أو أية احتفالات شعبية سواء داخل القاعات المغلقة أو المكشوفة.

ولفت لـ«الوطن» إلى أنه مسموح للفنادق بإقامة حفلات أو أفراح بالأماكن المفتوحة شريطة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل الخاصة بتلك الفعاليات، مشيرا إلى أنه يسمح للمنشآت الفندقية أيضا بتقديم فقرة فنية بمطرب أو بدون خلال ليلة رأس السنة طالما كانت حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بذلك.