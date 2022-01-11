تطورات الأراضي المحتلة.. اقتحام «الشيخ جراح» واعتقال طلاب جامعة بيرزيت

انتهاكات عديدة تعرّض لها الفلسطينيون في القدس وضواحيها وعدد من المدن والمحافظات الفلسطينية الأخرى الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال، ومساء يوم أمس الاثنين وقبل أذان العشاء بدقائق قليلة تعرّض حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة إلى الاقتحام من قبل مجموعات تقدر بعشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير.

اقتحام حي الشيخ جرّاح تحت حماية الاحتلال

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد قال شهود عيان إن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آريه كينج كان ضمن المقتحمين للحي، مشيرين إلى أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأن المقتحمين قاموا بتركيب كاميرات مراقبة، كما حاولوا اقتحام أرض عائلة مهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، إلاّ أنّ المواطنين من سكّان الحي الفلسطيني تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول، ورددوا هتفات النصرة للحي والفلسطينين.

استفزاز المستوطنين

وقال المقدسي إبراهيم سالم مالك الأرض التي تم اقتحامها لـ«وفا»: «اقتحم المستوطنون حي الشيخ جراح وحاولوا اقتحام أرضنا لاستفزازنا، رغم أنهم خسروا القضية وتم تجميد أمر الاخلاء من منزلنا ولم نسمح لهم بالدخول».

حملة تفتيش وتخريب للمنازل

وفي الخليل شنّت قوات الاحتلال يوم أمس الاثنين حملة تفتيش في عدد من منازل الفلسطينين وتحديداً في قرية الكرمل، حيث عاثت بها فساداً ونهبت عددا من البيوت، وذلك بحسب ما أفاد به الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور لــ«وفا».

اقتحام جامعة بيرزيت

ولم تسلم الجامعات من اقتحامات وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي، إذ قامت قوة من الشرطة الإسرائيلية باقتحام حرم ومباني جامعة بيرزيت، يوم أمس، بشكل همجي كما أطلقت النار على الطلبة، واعتقال خمسة منهم، وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام عدد كبير من المؤسسات التعليمية الفلسطينية والتضييق على الطلاب، وفي هذا السياق طالبت وزارة الخارجية الفلسطينينة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي تجاه تلك الاعتداءات والتخريب الممنهج.