محافظ الجيزة من موقع حادث معدية رشيد: أعزي أهالي الضحايا

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال، من معدية خاصة بفرع رشيد، بمنطقة المناشي، دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر، في المنوفية، وقدم خالص العزاء لأسر المتوفين، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء، كما كلّف مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر، والوقوف بجانبهم.

قوات الإنقاذ تواصل البحث عن العمال

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث، وجهود الإنقاذ النهري، كل من، مدير الإدارة العامة للمرور، ومرفق الحماية المدنية، ومدير مديرية الصحة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري، جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ 14 مواطنا ناجيا حتى الآن، بحاله جيدة، وجارٍ استكمال أعمال المسح والتمشيط.