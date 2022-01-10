إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق «القاهرة - الفيوم»

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتحديداً بين منطقتي كمين كوم أوشيم وبوابة الرسوم اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها بسرعة جنونية، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد سائقها وعدم قدرته على السيطرة عليها فانقلبت على الطريق، فيما هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، كما توجهت سيارات الشرطة لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» بنطاق المركز، وإصابة ركابها وجميعهم من أسرة واحدة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد إسماعيل السيد، 26 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صلاح حازم عبد الحميد، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح قاسم عبد الحميد، 48 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمة بالصدر، ومحمد عامر قاسم، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأسامة قاسم عبد الحميد، 54 سنة، باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأدهم أسامة قاسم، 18 سنة، بكدمات كتفرقة بالجسم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.