كلمات مؤثرة في عزاء وائل الإبراشي: «الله وحده يملك مفاتيح الجنة والنار»

أكد مسعد الجوهري، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، أن الإسلام لا يعرف الشماتة في الموت، مشيرا إلى أن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي كان رجلًا كريمًا وصاحب بصمات واضحة في خدمة عباد الله وكان صحفيا كبيرا ومذيعا لامعا كان يقف على الدوام.

الجوهري: الإبراشي كان يقف في خندق أصحاب الحاجات

وقال الجوهري خلال كلمته التي ألقاها في سرادق عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، إن الراحل كان يقف في خندق أصحاب الحاجات وهو صاحب مواقف نبيلة في الدفاع عن المهمومين والمكلومين.

الإسلام يمقت الشماتة

وأضاف أن الإسلام يمقت الشماتة، وأن المسلم الحق هو الذي يتألم لموت الآخرين، وواجبنا أن ندعو لموتانا بالرحمة والمغفرة والله وحده هو من يملك مفاتيح الجنة والنار ومن يدعون غير ذلك مغيبون وكاذبون.

وتلقت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، العزاء بمسقط رأسه بمدينة شربين محافظة الدقهلية توافد المئات من الأهالي وأصدقائه ومتابعيه لتقديم واجب العزاء في وفاته بعد أن رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز الـ58 عاما.

وشيَّع الآلاف جثمانه بمقابر الأسرة عقب صلاة الجنازة عليه ظهر الاثنين من مسجد سالم أبو الفرج بالمدينة وسط حضور المئات من أفراد أسرته وأقاربه ومحبيه وأهالي المدينة.