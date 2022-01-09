15 سنة سجن لمتهم بقتل زوجته بالدقهلية: رفضت إعطاءه المال لشراء «شابو»

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة الزوج المتهم بقتل زوجته، بالسجن المشدد 15 عامًا، وذلك بعد إدانته بتقييدها بجنزير وضربها بعصا خشبية، ورطم رأسها في الحائط، لرفضها إعطائه مبلغا من المال لشراء المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سامي هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد الجمل، والمستشار شريف عماد الدين الدسوقي، وسكرتارية رمضان الديسطي وعماد الجميل‎.

النيابة تنسب للمتهم قتل زوجته عمدًا ‎

ووفق التحقيقات مع المتهم «السيد ع. س.»، 37 سنة عامل، فإنه في يوم 23 أكتوبر 2021 بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليها زوجته «‏نوسه م. ز.»، عمدًا مع سبق الإصرار، وورد في أمر الإحالة بأن المتهم «احتنكه شيطانه وأستزله بفكره الإجرامي، وشحناء قلبه وانصياع المجني عليها له، فنسي الفضل بينهما من أجل ‏حفنة جنيهات، فعقد العزم وبيت النية على قتلها فأقبل عليها بأن أوثق يديها وعنق رقبتها وأحكمها بقدميها بواسطة سلسلة حديدية ـ جنزير ـ واضعًا ‏إياها بإحدى الغرف، وذوّد عنه أهليته خشية من بطشه وأخذ أداة ـ عصا خشبية ـ وسددها جسدها ‏غير مرة سافك دماءها ورطم رأسها بحائط الغرفة، قاصدا إزهاق ‏روحها».

وأضافت النيابة أن المتهم أحدث بزوجته الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، تاركا إياها تنازع سكرات ‏موتها، ومتخذا من طول مدة احتجازها وحجب الزاد عنها وما خشاه أهليته يقينا لمبتغاه، إلى أن ‏فاضت روحها.

والدة المجني عليها: ربط ابنتي بالجنازير وضربها

وذكرت نعمات أحمد العيسى يونس، 57 سنة، ربة منزل، والدة المجني عليها، في التحقيقات، أنها حال تواجدها بمنزل المتهم رفقة نجلها وزوجته، المجني عليها، وعلى إثر ‏مشادة فيما بين المتهم والمجني عليها، لرغبته في الحصول على مبالغ مالية لإحضار جواهر ‏مخدرة «شابو» ليتجرعها، وذلك بصباح يوم الواقعة فقام بإدخالها إلى داخل إحدى الغرف وتكبيل المجني ‏عليها بواسطة أداة «سلسلة حديدية – جنزير»، وضربها بعصا خشبية وجنزير، وما أن نهضت لنجدتها توعدها المتهم بالإيذاء ‏لتتراجع عن الدفاع عن بنتها، وافترشت المجني عليها الأرض من شدة ألمها. وأضافت والدة المجني عليها أنه مساء ذات اليوم أقبل عليها بذات الغرفة وأعاد عليها أفعاله وتعنيق رقبتها بجنزير وأحكمه بقدميها وأرطم رأسها بالحائط تاركا دمائها المسفوكة عليها، وكذا ‏روحا تنازع سكرات الموت لمدة ساعتين، إلى أن تلفظت أنفاسها الأخيرة وفاضت روحها.‏