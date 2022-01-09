السجن 5 سنوات لمتهم بهتك عرض جارته في «حظيرة مواشي» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بالقوة تحت تهديد السلاح، بعد أن غافلها ودخل ورائها حظيرة المواشي وهتك عرضها، في قرية «الميهي»، مركز تمى الأمديد.

وأصدرت الحكم الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار مصطفى سامي هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار أحمد محمد الجمل، والمستشار شريف عماد الدين الدسوقي، وسكرتارية رمضان ‏الديسطى وعماد الجميل‎.

التحقيقات: المتهم هدد المجني عليها بـ«مطواة»

وأحالت النيابة العامة، المتهم «محمود ع. م.»، 26 عاما، ومقيم في قرية الميهي، مركز تمى الأمديد، إلى المحاكمة، وذلك لأنه في يوم 7/5/2021 بدائرة مركز تمى الأمديد، محافظة الدقهلية، هتك عرض المجني عليها «ع. ع.»، 35 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية الميهي، بالقوة، حال تواجدها بالحظيرة خاصتها، بأن دلف إليها وأشهر في وجهها سلاحا أبيض «مطواة»، مهددا إياها، وقام بطرحها أرضا وجثم فوقها، واستطالت يداه عنوة، أجزاء عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المجني عليها في التحقيقات: دفعني أرضًا وهتك عرضي

وأكدت‏ المجني عليها، «ع. ع.»، 35 عاما، في تحقيقات النيابة العامة، على أنها أثناء تواجدها بالحظيرة خاصتها، دلف إليها المتهم وأشهر في وجهها سلاحا أبيض، «مطواة»، مهددا إياها، وقام بطرحها أرضا، وجثم فوقها واستطالت يده مواطن عفتها، قاصدا من ذلك هتك عرضها.

وشهد «أحمد س. ا.»، 22 عاما، عامل زراعي، في التحقيقات، بأنه سمع أصوات استغاثة المجني عليها من الحظيرة خاصتها، وعلى إثرها شاهد المتهم أثناء هروبه من الحظيرة.