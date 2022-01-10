إبراهيم فايق ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «حامل اللقب»

انتهى الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم، من تصويره مشاهده في فيلم حامل اللقب، بطولة الفنان هشام ماجد، وذلك داخل لوكيشن العمل، الذي تم تصويره في أحد الأندية بمدينة نصر .

إبراهيم فايق في فيلم حامل اللقب

ويظهر الإعلامي إبراهيم فايق، كضيف شرف في مشهد ضمن مشاهد فيلم حامل اللقب، بشخصيته الحقيقية كإعلامي رياضي يستضيف الفنان هشام ماجد باعتباره يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وهو واحد من المشاهد المهمة داخل العمل.

وكشف الفنان هشام ماجد، عن صورة جمعته بالإعلامي إبراهيم فايق، عبر خاصية ستوري، على صفحته الخاصة عبر موقع إنستجرام، وعلق عليها: «نورتنا يا هيما يا جدع.. حامل اللقب».

وانتهى صناع حامل اللقب بالكامل من تصوير جميع المشاهد الخاصة بهم، مساء اليوم؛ ليكون جاهزا خلال الفترة المقبلة؛ للطرح في السينمات بأقرب وقت.

تفاصيل فيلم حامل اللقب

ويشارك في العمل، عدد كبير من النجوم؛ من بينهم هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد ثروت ومحمد سلام وأحمد فتحي وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

يذكر أن الفنان هشام ماجد، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم تسليم أهالي، الذي يشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وينتظر ماجد، خلال الفترة المقبلة، عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة 3، وذلك بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول والثاني، الذي شارك فيه بجانب مي كساب وشيكو ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج معتز التوني.