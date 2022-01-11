خطوات عمل توكيل لمحام بسهولة لتجنب الزحام وتضييع الوقت

تفرض علينا الكثير من المعاملات عمل توكيل لإنهاء العديد من الشئون الخاصة بنا سواء توكيل لقضايا أو توثيق سيارة خاصة بنا أو إنهاء معاملات مادية وقانونية أخرى، لذا يتساءل الكثيرون عن خطوات عمل توكيل لمحام بسهولة دون الانتظار في طوابير مكاتب الشهر العقاري لتجنب الزحام، وتقدم وزارة العدل العديد من التسهيلات للمواطنين في ذلك الصدد.

وتتيح وزارة العدل تطبيقا بعنوان «أرغب في عمل توكيل»، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، وعلى المواطن اتباع بعض الخطوات لكي يحجز ميعاد لعمل توكيل أو توثيق ممتلكات وخلافه في الشهر العقاري، بكل سهولة ودون انتظار لفترات طويلة وتضييع الوقت.

كيف تحجز ميعاد بالشهر العقاري وطرق عمل توكيل لمحام؟

يمكن للشخص الحصول على خدمات التطبيق المتاحة من خلال تحميله من المتجر الإلكتروني بلاي ستور.

أبرز مميزات التطبيق وخدماته

يسمح تطبيق أرغب في عمل توكيل لمحام، بتحديد أقرب مكتب توثيق للشهر العقاري للشخص الراغب في معرفة ذلك، ويمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات والوثائق المختلفة ومنها عمل توكيل لمحام.

كما يمكن حجز تطبيق المستخدمين من حجز ميعاد في الشهر العقاري قبل الذهاب للمكاتب في وقت محدد، وذلك بعد تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل من بلاي ستور.

وبعد تحميل التطبيق كل ما عليك هو الضغط على خيار حجز ميعاد وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم، ونوع المحرر الذي تريده سواء توثيق ممتلكات أو توكيل عام قضايا أو غيرها.

سيظهر لك المواعيد المتاحة، اختر ما يناسبك من المتاح واضغط على حجز وبذلك تكون أتممت مهمتك بحجز موعد محدد وسيظهر لك تفاصيل عنوان مكتب الشهر العقاري الذي ستذهب إليه.

تحديد أقرب مكتب توثيق عن طريق «GPS»

ويقدم تطبيق أرغب في عمل توكيل، العديد من المميزات منها قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

- ثم حدد يوم وميعاد الحجز الذي ترغب به ويكون متاح عبر التطبيق ثم اضغط على التأكيد على البيانات المدخلة، ومراجعتها لتظهر أمامك بياناتك التي قمت بإدخالها وبعد التأكد انقر على «موافق».

- وذكر التطبيق المحمل عبر البلاي ستور، أنه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يتم إلغاء الحجز، كما يشترط وفق ما ذكر التطبيق أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة التي تريد إجراءها وإلا سيتم إلغاء الحجز.