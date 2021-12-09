3 خطوات لحجز موعد بالشهر العقاري عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

أتاحت الدولة عدة مميزات للمواطنين، في إطار سعيها لتسهيل استخراج أوراقهم من المصالح الحكومية، ومن بين تلك الميزات تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، المقدم من مصلحة الشهر العقاري، ويتيح للمواطنين حجز موعد مسبق في الفروع التابعة للمصلحة، لضمان إنجاز المهمة في وقت سريع، دون تزاحم أو انتظار، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد خطوات حجز موعد بالشهر العقاري من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل، وذلك على النحو التالي:

تطبيق أرغب في عمل توكيل من الشهر العقاري

وأطلقت وزارة العدل، تطبيق أرغب في عمل توكيل من الشهر العقاري، الذي يتناسب مع جميع الهواتف الذكية، سواء كان أيفون أو أندرويد أو هواوي، لحجز موعد مسبق في الفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري، فضلًا عن متابعة كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك في نفس اليوم.

كيفية حجز دورك في الشهر العقاري من خلال التطبيق

- في الخطوة الأولى يجب تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» من الروابط المخصصة على موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابع لوزارة العدل.

- ثم يتم الضغط على «حجز موعد بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في أيام تالية»، وبعد الضغط تظهر نافذة تستعرض مجموعة من الفروع القريبة لمكان تواجدك كما أنه يمكن الضغط على «عرض الكل» لاختيار أي فروع أخرى.

- في الخطوة الثالثة بمجرد الضغط على الفرع، سوف يظهر لك عنوان الفرع ومواعيد العمل وأسفلها زر حجز دور، وبالضغط عليه سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي ونوع المحرر، أي الخدمة المطلوبة، واختيار يوم الحجز، وكذلك الميعاد المطلوب والمقسم على فترات ثلاثة كالتالي:

تبدأ الفترة الأولى من 9 صباحًا وحتى الحادية عشر والنصف، والثانية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، والثالثة من الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

كيفية معرفة كثافة الفرع

وأتاح التطبيق إمكانية الاستعلام على كثافة الفروع ومعرفة عدد المواطنين المتواجدين، من خلال الضغط على زر «كثافة الفروع» في حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم.