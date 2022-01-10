السيسي يشهد أول عرض مسرحي عن جائحة كورونا بمشاركة 14 جنسية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضًا مسرحيًا على مسرح شباب العالم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي تقام في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى 13 يناير الجاري.

مشاركة 14 جنسية

العرض المسرحي شارك فيه مبدعون من 14 جنسية، وهو يعتبر أول عرض مسرحي عن جائحة كورونا، ومن إخراج المخرج خالد جلال.

كورونا يجبر شعوب العالم على البقاء في المنازل

واستعرض العرض المسرحي حالة العالم من حروب ونزاعات قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، ثم ظهر فيروس صغير لا يُرى بالعين المجردة، أجبر جميع دول العالم على الإغلاق، وأجبر شعوبها على التزام المنازل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح قبل قليل، مسرح شباب العالم، وشهد عددًا من الفقرات الفنية والأغاني بعدة لغات، كما قدم الساحر العالمي من أصول جزائرية، «moulla مولا»، عددًا من الألعاب السحرية دمج فيها بين الألعاب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، باستخدام شاشة عرض كبيرة، كما طلب من إحدى المشاركات في المنتدى أن تصعد على المسرح وتشاركه بعض الألعاب السحرية، ومنها أنه أخذ هاتفها المحمول ووضعه في «خلاط»، ثم استعاده مرة أخرى وسط حالة انبهار وتصفيق من الحضور.

يذكر أن منتدى شباب العالم حدث عالمي تنظمه مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنويًا، حيث عُقدت منه ثلاث نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019، ثم توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، في عامي 2020، و2021، ثم عاد في نسخته الرابعة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعقد فاعلياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.