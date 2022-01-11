انطلاق الدورة الأولى لمعرض «التكامل الصناعي» مارس المقبل.. المعروضات منتج محلي

تنظم وزارة الصناعة والتجارة، الدورة الأولى من معرض التكامل الصناعي، خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة الدولة لدعم وتفضيل المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد وتحديث عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي، وفق ما كششف مصدر لـ«الوطن»، ويستمر المعرض لمدة 3 أيام، في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2022، بمشاركة العديد من الشركات المصنعة بمنتجاتها، لتشمل قائمة المعروضات كل ما يلزم المصانع المصرية بهدف تعزيز جودة الإنتاج الوطني.

قال المهندس أحمد مجاهد رئيس «الشركة العربية الألمانية للمعارض»، المنظمة للحدث، إنَّ المعرض جاذب للعديد من المطورين الصناعيين والمصانع المحلية التي ستهتم بعرض منتجاتها، بجانب تبادل الخبرات مع المصنعين الآخرين.

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معرض التكامل الصناعي تبرز أهميته من خلال نجاحه في استقطاب رواد الصناعة المصرية للتعرف على البدائل المحلية لمدخلات ومستلزمات عمليات الإنتاج والخدمات الصناعية.

صادرات بـ100 مليار دولار سنويا

يجدر الإشارة إلى أنَّ المعرض يعد الحدث الصناعي الأبرز للعام الجاري، خاصةً مع استهداف الدولة المصرية الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار سنوياً، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الجديد للحكومة وبرنامج دعم الصادرات.

مصر تستهدف رفع صادراتها للدول الإفريقية إلى 7 مليارات دولار

كما تستهدف رفع صادراتها إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار للعام الجاري، وذلك عبر استراتيجية قومية أوسع مكونة من 3 مراحل لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، لتصل بها إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.

وتمثل نسبة الصادرات إلى دول جنوب الصحراء نحو 2.1% من إجمالي صادرات البلاد، مقارنة بما يقرب من 25% للصادرات المصرية إلى الدول العربية.

وتسعى الحكومة المصرية نحو تنمية قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، في إطار جولتها الجديدة من الإصلاحات وتنمية الصادرات.