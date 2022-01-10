ضبط مصنع «آيس كريم» يستخدم مواد مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت إدارة تموين دمنهور، حملاتها الرقابية المشددة على الأنشطة التموينية المدعمة، والمصانع، والأسواق، وشنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة مبيدات حشرية غير مرخص يستخدم شعار وإسم مصنع شهير، بإستيكارات مقلدة، إضافة لضبط مصنع «آيس كريم»، يعمل بدون ترخيص، وعدد من المتلاعبين في السلع التموينية.

وفي مصنع المبيدات، تم التحفظ على تانك خام يحتوي على طن مبيدات تحت التعبئة، وموتور رفع، و640 «چركن» سعة 20 لتر، وكميات كبيرة من الاستيكارات المقلدة.

مصنع «آيس كريم» يستخدم مواد مجهولة المصدر

وتم ضبط مصنع آيس كريم غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات ضخمة من بودرة الآيس كريم، والآيس كريم المعبأ، وأكياس الفواكه المجمدة، و12500 «بسكوتة» آيس كريم، والأسانس الخام، و80 كرتونة سناكس منتهية الصلاحية، بكل كرتونة 12 عبوة، بإجمالي 960 عبوة.

وضُبط أيضا 106 قرص جبنه رومي، بمنشر غير مرخص، مدون عليها تاريخ إنتاج بخلاف تاريخ الإنتاج الفعلي، إضافة إلى ماكينتي صرف سلع تموينية وماكينة نقاط خبز وكميات من السلع التموينية المدعمة، خاصة بأحد فروع «جمعيتي»، أثناء استخدامها بمحل بقالة حرة غير مُرخص.

ضبط المتلاعبين بالسلع التموينية

وخلال الحملة، تم ضبط تجارين تموينيين، متصرفين في سلعة السكر التمويني المدعم، الأول تصرف في كمية قدرها 11.663 كيلو جرام، والثاني تصرف في كمية قدرها 5 أطنان، وضبط أحد الأشخاص قام بتجميع سلع تموينية مدعمة بقيمة 4500 جنيه، وضبط 112 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.