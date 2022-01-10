ضبط 20 طن سمن بمصنع غير مرخص في البحيرة

شنت إدارة تموين مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وجودة المنتج، وتشديد الرقابة على السلع التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان بناحية مركز المحمودية غير مرخص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، وتبين أن المصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بخلط السمن النباتي والزيوت النباتية وإضافتها للسمن الطبيعي، وإضافة مكسبات طعم ورائحة وتعبئتها على أنها منتج نهائي من سمن بقري طبيعي 100% ما يؤكد وجود غش وخداع للمستهلك.

وتم الضبط والتحفظ على جميع المنتجات والمواد الخام بإجمالي وزن 20 طن سمن بقرى 100% منتج نهائي، وقشدة مالحة منتج نهائي وزيت وشورتنج سمن نباتي ومكسبات طعم، وسُحبت عينات من الكميات المتحفظ عليها، وتم إرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم قانونيا والعرض على النيابة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 3 أطنان كحول مجهول المصدر

ونفذت أول أمس إدارة تموين مركز بدر حملة تموينية مكبرة، ما أسفر عن ضبط 3 أطنان كحول مجهول المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، وكذا تكثيف حملات الرقابة على محال تداول المواد الغذائية وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بصحه المواطنين من خلال تنفيذ مديرية الصحة بالبحيرة حملات موسعة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالبحيرة.