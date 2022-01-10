طقس البحيرة اليوم.. مشمس وتوقعات بعدم تساقط الأمطار والعظمى 18 (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقسا معتدلا، مع ارتفاع في درجات الحرارة علي كل المدن والمراكز بنطاق المحافظة، إذ سادت شبورة كثيفة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وسط سطوع لأشعة الشمس وتحسن ملحوظ في حالة الطقس.

ارتفاع درجات الحرارة

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة، مع نشاط بسيط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال على مختلف المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية بالبحيرة وهي إدكو، ورشيد، والمحمودية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 18 درجة مئوية، وارتفعت نسبة الرطوبة إلي 49%، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلو مترا في الساعة، وانعدمت فرص سقوط الأمطار على شتى مدن المحافظة، بعد الارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولا بأول.

ووجه «آمنة» بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، منوها علي ضرورة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة داخل الشوارع والميادين حفاطا على أرواح وسلامة المواطنين.

وشهدت البحيرة قبل بداية فصل الشتاء تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات المياه، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.