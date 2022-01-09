تعيين 1741 شاباً منهم 31 «قادرون باختلاف» في البحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1741 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 31 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- وتسجيل 4 آلاف و555 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

استخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منح مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، و3 منح وفاة لأسر عاملين بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما جرى صرفه على الرعاية الاجتماعية 61 ألف جنيه لـ17 عاملا من المسجلين، فضلاً عن صرف 9818 جنيه رعاية صحية لـ3 عمال لعمل عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف عثمان عبدالرسول مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 507 منشآت دورية وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 17 ندوة توعية عمالية، وعمل 10 زيارات خدمات عمالية.

تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ31 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 64 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 7 شكاوى، و21 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، نظمت المديرية دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ9 متدربات، ودورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.