إصابة كريم محمود عبدالعزيز بفيروس كورونا

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «الغزالة إيجابي»، وذلك في إشارة منه إلى أغنية «الغزالة رايقة» المطروحة ضمن أحداث فيلمه الجديد «من أجل زيكو».

إيرادات مرتفعة لـ«من أجل زيكو»

وجاءت إصابة كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا في عز نجاح فيلمه «من أجل زيكو» الذي حقق إيرادات مرتفعة تخطت 8 ملايين جنيه وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.