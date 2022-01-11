رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة كريم محمود عبدالعزيز بفيروس كورونا

كتب:

الوطن
02:29 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
كريم محمود عبدالعزيز

كريم محمود عبدالعزيز

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «الغزالة إيجابي»، وذلك في إشارة منه إلى أغنية «الغزالة رايقة» المطروحة ضمن أحداث فيلمه الجديد «من أجل زيكو».

إيرادات مرتفعة لـ«من أجل زيكو»

وجاءت إصابة كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا في عز نجاح فيلمه «من أجل زيكو» الذي حقق إيرادات مرتفعة تخطت 8 ملايين جنيه وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

اقرأ المزيد:

بعد طرح «موسى».. كريم محمود عبدالعزيز لـ«الوطن»: مابيشغلنيش نمبر وان

كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «موسى» بروبوت مجسم.. صور

كريم محمود عبدالعزيز: أبويا صحاني عشان ألحق التصوير بعد سنة من وفاته

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز عن ندرة ظهوره إعلاميا: الأسئلة مكررة

كريم محمود عبدالعزيز يروي قصة حبسه في لبنان: «عيطت بس مش سوابق»