تحديث مكتبة قطاع المعاهد الأزهرية برسائل الماجستير والدكتوراه

طالب قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور سلامة داود، العاملين في ديوان عام المناطق وفي المعاهد التابعة لها من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك أصحاب المؤلفات العلمية في التخصصات المختلفة، بإرسال نسخة من رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو المؤلف العلمي، إلى الإدارة العامة للكتب والمكتبات بالقطاع، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها، تمهيدًا لإيداعها في المكتبة الكائنة بقطاع المعاهد الأزهرية.

تحديث المكتبة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية

جاء ذلك في قرار أصدره المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إذ تتخذ رئاسة القطاع إجراءات بشأن تحديث المكتبة العامة وتطويرها.

وكانت امتحانات النقل الخاصة بطلاب المعاهد الأزهرية، بدأت يوم السبت الماضي بامتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، دون حدوث أي شكوى متعلقة بصعوبة في الامتحانات أو لا تناسب الزمن المقرر للامتحانات، وذلك وفقًا لغرفة العمليات المركزية في قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات صفوف النقل في مستوى الطالب المتوسط

وأكدت غرفة العمليات رصد ردود فعل الطلاب داخل مقار اللجان من خلال مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيَّن أنّ الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، علاوة على عدم ورود أي شكاوى متعلقة بالامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية كافة، خاصة في ظل الجولات التفقدية التي أجراها مديري العموم بالقطاع في بعض اللجان من أجل متابعة أعمال الامتحانات، و شددوا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتمثل في ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتباعد بين الطلاب مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.