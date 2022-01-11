مدبولي بمنتدى الشباب: على العالم مواجهة تغيرات المناخ بمنتهى الحزم والسرعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تناقش قضايا محورية تهم الإنسانية بصفة عامة.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم، بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «كانت الجلسة الأهم في فعاليات أمس، التي ضمت كوكبة من رؤساء الجمهورية على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدثوا خلالها عن رؤيتهم للعالم ما بعد كورونا، وتجربة كل دولة في مواجهة الجائحة التي أثرت على البشرية بصفة عامة».

وتابع: «الكل في كلماتهم أجمعوا على أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس ولا بد للعالم أن يواجهها بمنتهى الحزم والسرعة خلال الفترة المقبلة».