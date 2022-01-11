مدبولي: مليون وفاة إضافية سنويا بين الأكبر من 65 عاما بسبب تغير المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توقعات بأن يتسبب تغير المناخ في وفاة 550 ألف حالة إضافية سنويا، ما بين 2030 و2050، في الفئة العمرية أكبر من 65 عاما، مشيرا إلى وفاة 300 ألف شخص خلال عام 2018، بسبب هذه الظاهرة.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «أي أننا نقترب من مليون شخص فوق الـ65 سنة بيموتوا زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب هذه الظواهر».