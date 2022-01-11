مدبولي: غازات الانبعاث الحراري في 10 ثواني تعادل وزن 170 ألف شخص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه منذ 15 أو 20 عاما عندما بدأ بعض الخبراء العالميين التحذير من التغيرات المناخية، استقبلت الدول هذه الآراء على أنها مجرد تكهنات متشائمة أو أنها لن تحدث.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «في العشر ثواني اللي اتكلمنا فيهم تم ضخ أكثر من 10 آلاف طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل وزن 170 ألف شخص».

الأرض تعاني من ارتفاع الحرارة بنسب غير مسبوقة

وأوضح أن درجات الحرارة ارتفعت بنسب غير مسبوقة، كما ارتفع مستوى البحر، وكل ذلك نتج عن ارتفاعات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ آلاف السنوات.

وتابع: «كوكب الأرض أصبح يعاني من ارتفاع متوسط درجات الحرارة وانخفاض جودة الهواء والظواهر المناخية الجامحة وارتفاع مستوى سطح البحر».