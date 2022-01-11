الصحة تستقبل شحنة جديدة من لقاح كورونا وتكشف معلومات جديدة عن أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المعلومات الحديثة الواردة للوزارة والمتعلقة بإصابات المتحور «أوميكرون»، في بريطانيا، أكدت أن المصابين لم يتلقوا لقاح كورونا ومناعتهم ضعيفة جدا، ما استدعى دخولهم العناية المركزة، لافتًا إلى أنّ الحاصلين على اللقاحات المختلفة ظهرت عليهم أعراض خفيفة بعد الإصابة بالمتحور الجديد، ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الحصول على اللقاحات .

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكد في تصريح صحفي، أنّ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في غاية الأهمية لتنشيط الجهاز المناعى للجسم، ومواجهة الفيروس وكافة المتحورات وتعد أمرا طبيعيا لأنها سمة رئيسية في عائلة «السارس»، وكافة الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، مطمئنا المواطنين بأنّ العالم يتجه إلى التعايش مع الفيروس حتى حال ظهور متحورات جديدة له خاصة وأنّ اللقاحات لها فعالية كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنّ الوزارة استعدت لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا اليوم بمطار القاهرة، مشيرا الى أن كافة الشحنات القادمة من الخارج تخضع للتحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية وبعد التأكد من سلامتها ومأمونيتها يتم توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة أمس خروج 907 متعافين من فيروس كورونا بالمستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم.

وطالب المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أنّ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن الزحام هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.