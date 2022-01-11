الصحة: وفرة فى أسرة الرعاية تصل لـ86% بالمستشفيات.. وأوميكرون غير خطير

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وجود وفرة في أسرة الرعاية داخل مستشفيات العزل الصحي تصل إلى 86%، تزامنا مع انتهاء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، ما يعني قلة أعداد مصابي الحالات الحرجة بـ «كوفيد 19».

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور «أوميكرون»، هو النوع الأكثر انتشارا بين مصابي الفيروس، بالإضافة إلى متحور «دلتا»، لافتا الى أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة وخفيفة وليست خطيرة.

عبدالغفار: متحور أوميكرون أعراضه بسيطة.. ويجب التعامل الجادي مع نزلات البرد

وتابع أن متحور أوميكرون خطورته تكمن في سرعة انتشاره فقط وإنما أعراضه بسيطة يمكن الشفاء منها سريعا، مشيرا إلى أهمية الحصول على لقاحات كورونا كونها تخفف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأوضح أن لقاحات كورونا لا تمنح المناعة الكاملة التى تصل لنسبة 100%، لذا فإن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه على مصابي نزلات البرد التعامل بشكل جدي وإجراء التحاليل اللازمة لكورونا للتأكد من الإصابة بالفيروس أو عدمها، مؤكدا وجود وفرة في كافة أدوية كورونا، فضلا عن أنه ستصل لمصر عقارات جديدة يتم أخذها عن طريق الفم، ستتواجد داخل مستشفيات العزل الصحي في نهاية شهر يناير الجاري.

تسجيل 951 حالة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة في مصر

وفى سياق متصل، أفادت وزارة الصحة والسكان، أمس، بتسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، مشددة على مواصلتها رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لكورونا لحظة بلحظة.