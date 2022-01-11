الصحة تطلق قوافل طبية في قريتين بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

تطلق محافظة أسيوط بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، اليوم، قوافل طبية مجانية بقريتي الحوطا الشرقية بمركز ديروط، والزيرة بمركز أبوتيج، في أسيوط، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

موعد القوافل الطبية

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أنّ القافلتين مجانيتين وتضمان جميع التخصصات، حيث تنطلق قافلة قرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط يومي 11 و12 يناير 2022، وقرية الزيرة التابعة لمركز أبوتيج يومي 15 و16 يناير 2022، ويستمر عملها لمدة يومين.

تخصصات القوافل الطبية

ولفت إلى أنّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية، سواء «باطنة، أطفال، أنف وأذن، عظام، جراحة، رمد، أسنان، قلب، جلدية، نساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنّ القوافل الطبية المجانية تتم بالتنسيق مع الوزارة، وتستهدف القرى والمناطق النائية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين، واستكمال القوافل لتشمل قرى ونجوع المحافظة، مع الاستعانة بأطباء مديرية الصحة بالمحافظة في جميع التخصصات وصرف الأدوية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.