رئيس التحرير

محمود مسلم

«الصحة»: تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

كتب:

الوطن
12:32 ص | الثلاثاء 11 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 907 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم.

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 393808 من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و21995 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ المزيد:

عبير صبري تعلن شفاءها من فيروس كورونا: «نيجاتيف الحمد لله»

مهرجان «صندانس» السينمائي يحول فعالياته إلى افتراضية بسبب فيروس كورونا

القواعد الأمريكية تتحول إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا في اليابان

مسافر عبر الزمن يكشف تاريخ ظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا

 أستاذ مناعة: كلما زادت تحورات فيروس كورونا قلت خطورة أعراضه

متحور جديد من فيروس كورونا أوميكرون في فرنسا.. يحتوي على 46 طفرة