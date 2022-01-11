الزراعة: تطعيم 440 ألف طائر وتحصين مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 23 من إصدار: «الزراعة في كل مصر» بالاإفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 10 يناير الجاري.

وأوضح أن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عقدت ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث وتأهيل المساقي الخصوصية، بمركز طوخ، كما تم تنظيم ندوة حول محصول الفراولة، بمركز شبين القناطر، كما تم افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة بغرض التصدير الى الخارج، بقرية عرب الرواشدة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومستشار الوزير للمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات، كما أزيلت 16 حالات بمراكز منوف، الباجور، قويسنا، أشمون، فضلا عن عقد عدد (35) ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، والتوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

ضبط 156 كجم لحوم ذبحت خارج المجازر

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث ضبطت 156 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما اعلنت الانتهاء من تحصين 50 ألف و910 طيور ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 45 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع الالبان وتحسين سلالات الماشية، كذلك تعقد مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عددا من الندوات الإرشادية المكثفة للنهوض بمحصول القمح، كما أعلنت إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

تحصين مليون و40 ألف رأس ماشية

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، تحصين مليون و40 الف و274 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في عام 2021، فضلا عن تحصين 390 ألف و571 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، كما شنت أكثر من 600 حملة خلال العام على أسواق بيع وتداول اللحوم، وتم تنظيم 508 ندوة ارشادية لتحسين الرعاية البيطرية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد لجان الفحص والمرور على المحلات العاملة في مجال تجارة المبيدات، كما نظمت إدارة الإرشاد الزراعي الندوة الإرشادية الحقلية الرابعة بعد زراعة محصول القمح.

فيما واصل مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية، كما تم المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث، فضلا عن المرور على الحقل الارشاي للقمح، وعنبر الإنتاج الداجني، استعدادا لترميمه وتطويره.

وقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: سنورس، اطسا، الفيوم، كما تم عقد اجتماع لمديري الادارات الزراعية والتعاونية بالمحافظة لمناقشة جميع المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة منها كارت الفلاح، الأسمدة، مساحات القمح، الزراعات التعاقدية، حماية الأراضي، المساحات المنزرعة.

كما كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملات التفتيش على المطاعم والثلاجات واماكن تخزين وبيع اللحوم حيث تم ضبط 178 كجم لحوم غير صالحه وتم تحرير محاضر للمخالفين وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وواصلت مديرية الزراعة باسيوط حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز المحافظة، كما تم عقد اجتماع ضم مديري الوحدات والإدارات الزراعية ومسؤولو حماية الاراضي بها، للتشديد على مواجهة التعديات بكل حسم، كما كثفت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزاره والمطاعم والثلاجات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات ومباحث التموين، حيث ضبطت كمية 63 كجم من لحوم وكبده مجمده قطع ومفروم وحواوشي وتم تحرير 4 محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بدء بيع دفعة دجاج التسمين للمواطنين بأسعار مخفضة والغاء الحلقات التسويقية، كما تم بالتعاون مع قطاع الارشاد الزراعي توفير عدد 200 نخلة للمساهمة في تزيين وتجميل مدينة شرم الشيخ استعداداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، كما تم متابعة الحقول الارشادية للقمح والشعير والزراعات الشتوية بمدينتي الطور وراس سدر، كذلك تم استكمال زراعة الحقول الارشادية لنباتات الازولا كبديل للأعلاف التقليدية بجنوب سيناء، ونفذت المديرية بالتعاون مع بحوث الصحراء عمل الكومات العلفية والسمادية من المخلفات الزراعية بمدينة الطور.