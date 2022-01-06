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«الزراعة» تستعد لتوزيع تقاوي 3 محاصيل مهمة: الاستلام قبل الموسم

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الوطن
11:44 ص | الخميس 06 يناير 2022
«الزراعة» تستعد لتوزيع تقاوي 3 محاصيل مهمة: الاستلام قبل الموسم

بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في إعداد وغربلة تقاوي القطن «الذهب الأبيض» لجميع الأصناف وخاصة جيزة 95، نظرا لزراعته مبكرا في محافظات الصعيد، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تجهيز التقاوي والبذور وطرحها في منافذ التوزيع والبيع للمزارعين قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة.

وكذلك محصولا الأرز وفول الصويا، حيث مر كل من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي على محطات إعداد التقاوي في الفيوم وكفر صقر بالشرقية، سخا بكفر الشيخ، قويسنا بالمنوفية وجنوب التحرير بوادي النطرون، وذلك للوقوف على عملية الإعداد والاستعداد التام قبل موسم الزراعة بثلاثة أشهر.

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