الزراعة في أسبوع.. إطلاق معهد زهور الربيع وتجاوز الصادرات 5.6 مليون طن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 72، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 31 ديسمبر إلى 6 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء، مع وزراء الزراعة والتموين والتخطيط و المالية، والاتصالات والصناعة ورئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحث معه الإسراع في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، كذلك عقد الوزير اجتماعا مع بعض قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ لبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتنمية الثروة السمكية رفع كفاءة أصولها وتنمية وتطوير البحيرات.

تهنئة قداسة البابا بعيد الميلاد

كما تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، بالتهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق معهد زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، رقم 89، وفتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع رقم 89، منتصف فبراير المقبل، كما يتم تلقي الطلبات اعتبارا من السبت المقبل، كما أعلنت عن أنه تم إعطاء أكثر من 6.5 مليون جرعة لقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف، بعنوان: «الزراعة المصرية في قلب الوطن العربي.. خطوات هامة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب في 2021»، حيث استعرض خلاله أهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتي تم تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، كما أصدر المركز، الاصدار الاسبوعي للمركز، والخاص بسلسلة دليل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارات التابعة لها، للمزارع والمربي والمواطن، بهدف التيسير على المواطنين.

الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن

كذلك نفت الوزارة ما تردد حول إصابة بعض مواطني الاتحاد الأوربي بعدوى بكتيريا E.coli بسبب البصل الأخضر المصري، كما أعلنت عن أنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وعُقد الاجتماع التنسيقي لجهاز حماية الأراضي بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني وقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدي على الأرض الزراعية.

علاج وفحص 3787 رأس ماشية

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في محافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم الإعلان عن التفتيش على أكثر من 3000 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في جميع أنحاء الجمهورية خلال عام 2021، كما نظم معهد بحوث الأراضي والمياه ورشة عمل بعنوان «تأثير تسريب مياه البحر من حيث علاقتها بتغير المناخ على تدهور التربة في منطقة شمال دلتا النيل.. مصر».

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمعمل في مجال المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الأيزو، كما اختتم المعمل الدورة التدريبية تحت عنوان «الفحص والتقدير الميكروبية»، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء نحو 6500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: «الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أطلق المركز إصدارا جديدا حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وإداراتها المختلفة للمزارعين والمربيين».