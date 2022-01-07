«الزراعة» تتابع توزيع الأسمدة في المنوفية والغربية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كل من الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح، مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس شؤون المديريات الزراعية، بزيارة محافظة المنوفية لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات، ورافقهم خلال الزيارة المهندس محمد التركاوي، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، والمهندس عارف مدير الإصلاح الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تطوير منظومة توزيع الأسمدة للمزارعين.

تنفيذ توجيهات القصير بالمرونة في صرف الأسمدة

وأكد المستشار سعيد صالح، مستشار الوزير للمتابعة، على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرونة في صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين، مشيرا إلى مواصلة تلك الجولات لضمان نجاح منظومه توزيع الأسمدة.

وأكد الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على ضرورة توزيع الأسمدة طوال أيام الأسبوع، وليس الاقتصار على يومين فقط، كما حث الدكتور محمد يوسف رئيس شؤون المديريات الزراعية، جميع المزارعين سرعة استلام كارت الفلاح، وشملت الجولة جمعيات الدبايبة وميت خلف ودفرة.