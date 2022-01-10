خبير عقاري: العاصمة الإدارية جذبت الاستثمارات الأجنبية لمصر

قال المهندس عبد الرحمن طارق، الخبير في مجال التطوير العقاري، اليوم، إن العاصمة الإدارية الجديدة جذبت العديد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر خاصة المباني الفندقية والتجارية والإدارية، مؤكدا أن العاصمة تعد مدينة متكاملة فريدة من نوعها.

وأضاف «طارق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المشروعات التي تم بناؤها بالتعاون مع شركات عالمية للعمل على معايير التشغيل والتطوير، وبناء المشروعات خاصة الفندقية والتجارية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات السياحية والتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه تم العمل على المشروعات بمعايير جودة عالية وعالمية؛ لتليق بالمشروعات الموجودة في العاصمة.

المشروعات الفندقية الأفضل بالعاصمة الإدارية

ولفت الخبير إلى أن المشروعات الفندقية من أفضل المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة للعملاء الذين استطاعوا الشراء والتملك خلال الفترة الأولى لبناء المشروعات.

تصدير العقارات للخارج

ولفت إلى فكرة تصدير العقارات للخارج، وجذب الاستثمارات بشكل كبير، خاصة أن الشركات الأجنبية تفضل الاستثمارات الفندقية، كما أن العاملين من الأجانب في هذه الشركات يحتاجون إلى وحدات سكنية وأماكن رياضية، تساعد في زيادة المبيعات والاستثمارات للأجانب.

ومن جانبها، قالت جهاد خليفة، الخبيرة في مجالات التسويق والمبيعات العقارية، إن هناك العديد من أشكال الوحدات المختلفة المساحات والأشكال والمناطق.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المساحات الإدارية والخدمية في المنطقة، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر واجهة مميزة للدولة، وجاذبة بشكل كبير للاستثمارات والأسواق العالمية.