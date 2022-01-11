مراسل «CNN» بمنتدى الشباب: تغيرات المناخ طالت كل دول العالم

قال بيل واير، مراسل شؤون المناخ في شبكة «CNN»، إن التغيرات المناخية قد طالت كل دول العالم وتأثرت بها أيسلندا التي ذاب فيها الجليد، وامتدت الحرائق البرية في الغرب الأمريكي، كما زادت معدلات الأعاصير، وغرق الناس في منازلهم بمدينة نيويورك، وفي منتصف الشتاء كان هناك الكثير من الظواهر والكوارث التي حدثت في عام 2021، وأدت إلى إزهاق الكثير من الأرواح والوفيات.

واير: التغيرات المناخية باتت سريعة خلال الوقت الراهن

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ» بمنتدى شباب العالم، أن التغيرات المناخية باتت تتغير سريعا خلال الوقت الراهن وبحدة حول العالم، ولسوء الحظ نجد أن كثيرا من الناس يروون القصص الخاصة بالصيادين الذين يعانون، ونفوق الكثير من الحيوانات البرية وانقراضها.

وتابع: «القصة يجب أن تتغير، ويجب أن نحقق الرفاهية للجميع والرخاء في جميع أنحاء العالم فالكل مرتبط ببعضه، وفي مؤتمر المناخ الماضي رقم 26، اتفقنا على الكثير من الأمور التي يجب أن تلتزم بها الدول، ونحن بحاجة إلى طريقة جديدة من الحياة.

كوكب الأرض يتضرر سلبا من تغيرات المناخ

وأوضح أننا حاليا نقوم بإيذاء البشرية والأجيال الجديدة القادمة، ويجب أن ندرك أنه بطريقة أو بأخرى فكوكب الأرض بات يتضرر سلبا، والاقتصاديات الثرية حول العالم يتعين أن تقوم بمساندة 7 مليارات شخص على وجه الأرض، وهو الأمر الصعب تحقيقه للغاية، لذا فهناك الكثير من الوفود والمفاوضات، وعلينا تمهيد الطريق للحفاظ على البيئة الأيكولوجية.