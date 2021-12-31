أسخن ليلة رأس سنة في تاريخ بريطانيا.. فتش عن التغيرات المناخية

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على الإطلاق ليوم رأس سنة بها، حيث تخطت درجة الحرارة 15 درجة مئوية شمال شرقي البلاد، وهو الأمر الذي يأتي في إطار ما شهدته بريطانيا هذا العام، من ارتفاع في مستويات الحر والجفاف.

أكثر ليلة رأس سنة حرا في المملكة المتحدة

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس)، أن كونينغسبي في لينكولنشر، سجلت حرارة بلغت 15.3 درجة مئوية وهو ما يعني أن اليوم، هو أكثر ليلة رأس سنة حرا في المملكة المتحدة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت أعلى درجة حرارة قياسية سابقة قد تم تسجيلها عام 2011، حين بلغت الحرارة 14.8 درجة مئوية في مدينة كولوين باي الساحلية في ويلز.

2021 العام الأعلى حرارة في بريطانيا.. أعلى من المعدل الإجمالي

وأعلن مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان، أمس أن المملكة المتحدة شهدت هذا العام مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده كوكب الأرض بشكل عام من ارتفاع في درجات الحرارة، ضمن ظاهرة التغيرات المناخية، الناتجة عن ارتفاع مستويات التلوث وغازات الاحتباس الحراري.

رئيس وزراء بريطانيا: ساعة نهاية العالم تدق

وكانت المملكة المتحدة قد استضافت في نوفمبر الماضي قمة المناخ، كوب 26، في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، حيث أطلق فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تصريحات لفتت الأنظار عن اقتراب نهاية العالم، نتيجة التغير المناخي الناتج عن ارتفاعات مستويات التلوث الكربوني.

وقال بوريس جونسون، خلال افتتاح القمة: إن ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون في الهواء تتسب في أضرار كبيرة للكوكب وزيادة درجات الحرارة في الأرض بسرعة كبيرة.