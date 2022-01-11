دكتور باطنة يحذر عشاق القهوة: لها 6 أضرار وتتسبب في أمراض بالكلى

على الرغم من ارتباط الملايين من المصريين بـ«القهوة»، بكافة أنواعها وأشكالها ظنًا انه تُحسن المود وتغير الأمزجة، إلّا أنّ الدكتور «رامي نخلة»، زميل الكلية المليكة البريطانية لأمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، كشف أنّ أضرار القهوة أكثر بكثير من فائدتها، خاصة عشاق تناول البن المحروق، و«القهوة بوش»، مؤكدًا أنها ضارة جدا وغير مفيدة.

وأضاف «نخلة»، خلال البرنامج الإذاعي «خلاص صحينا»، على إذاعة «ميجاFM»، أنّ هناك 6 أضرار للقهوة، مقابل ميزة واحدة، وتتمثل الأضرار في:

- تزيد من نسبة الحموضة والإرتجاع فى المعدة.

- تقلل إلتئام قرح المعدة.

- تزيد معدل ضربات القلب.

- تزيد التوتر والعصبية لمن يعانون من القلق.

- مدرة للبول.

- تسبب القلق.

وأشار «نخلة»، إلى ميزة أو فوائد القهوة الطبيعية، مثل «القهوة التركي»، أنها تقوي التركيز، موجهًا نصيحة لعشاق القهوة، بعدم تناولها زيادة عن 2-3 فنجان يوميا، ويفضل بعد الأفطار، وعدم تناولها بعد الخامسة مساءًا، مشيرا إلى أنّ أغلى فنجان قهوة فى العالم، يقدم في الدول الاسيوية، وسعره يتراوح بين 50 و60 دولارًا.

يُذكر أنّ هناك دراسة علمية، كشفت أضرار تناول القهوة على وظائف الكلى، مشيرة إلى أنها تزيد من الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (CKD)، ونشرت الدراسة مؤخرا في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.

وكشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنّ قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص بلغت نحو 146 مليون و240 ألف جنيه، خلال شهر أغسطس الماضي 2021، بزيادة 31 مليون جنيه عن نفس الشهر من عام 2020، حيث تم استيراد «بن»، بنحو 114 مليون و400 ألف جنيه، خلال شهر أغسطس عام 2020.