تراجع أسعار القهوة مع بداية العام الجديد بسبب زيادة المعروض

شهدت أسعار القهوة تراجعا في الأسبوع الأول من العام الجديد، فيما بدا أنه اتجاه لرحلة هبوط سعرية، على خلفية زيادة المعروض لدى كبار المنتجين.

وشهدت العقود الآجلة لقهوة «أرابيكا» التي تعد الأكثر استخداما على المستوى العالمي، تراجعا الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى لها خلال نحو شهرين، في الوقت الذي شهدت الأسعار في البرازيل، التي تعد المُنتج الأكبر للبن، هدوءا نسبيا على خلفية تراجع عملتها المحلية.

تحسن الصادرات

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن صادرات البن من بعض دول أمريكا الوسطى، وعلى رأسها هندوراس ارتفعت بشكل لافت، نتيجة ارتفاع حصاد المحصول، وتوقعت الوكالة أن تهبط الأسعار إلى دولارين للرطل (الرطل يعادل 450 جراما)، خلال الفترة المقبلة.

أزمة الجفاف

وأسهمت أزمات الجفاف التي ضربت البرازيل منتصف العام الماضي، فضلا عن مشكلات سلاسل الإمداد في ارتفاع أسعار القهوة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر 10 سنوات.

وبحسب بيانات بورصة السلع، فقد تراجعت عقود شهر مارس المقبل إلى 2.20 دولار للرطل، في إشارة إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتشير البيانات إلى أن الأسعار سجلت اليوم 2.33 دولار للرطل في تعاملات اليوم 7 يناير، مقارنة بما كانت عليه في آخر شهر نوفمبر الماضي بنحو 2.42 دولار للرطل، ورغم ذلك فإن الأسعار تظل مرتفعة بشكل كبير، إذا ما تمت مقارنتها على أساس سنوي، حيث سجلت 1.23 دولار في تعاملات 7 يناير 2021.

وتأتي حالة «الهدوء النسبي» التي تشهدها أسعار القهوة، بالتزامن مع توقعات لتقرير اتجاهات السلع الاستراتيجية الذي تصدره غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي توقعت فيه أن تتراجع أسعار بعض السلع الأساسية في العام الحالي نتيجة تراجع الطلب وتوافر المعروض، فضلا عن الإنفراجية النسبية في أزمة الإمدادات.

وأشار التقرير إلى أن قائمة السلع المرشح تراجع أسعارها في الفترة المقبلة تضم القهوة، والسكر والقمح وزيت الصويا.