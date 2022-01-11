«مدبولي» بمنتدى العالم: الشباب سيكون لهم دور مهم في مواجهة تغير المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 20% من إجمالي الطاقة المولدة بنهاية هذا العام، لتزيد هذه النسبة إلى 42% قبل حلول عام 2035.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم، بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «مشروع بنبان من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، كما تنفذ الدولة مشروعا ضخما لتوصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل على مستوى الجمهورية، لاستبدال الوقود التقليدي بالغاز الذي يعتبر من أهم وسائل الطاقة النظيفة».

خطوات تنفيذية لإنتاج أول سيارة كهربائية العام المقبل

وتابع: «لدينا الطموح والخطوات التنفيذية لإنتاج أول سيارة كهربائية العام المقبل، ضمن مشروع كبير لتحويل اعتماد السيارات على الغاز الطبيعي والكهرباء بدلا من الوقود».

دور مهم للشباب في التغيرات المناخية

وشدد على أن دور الشباب مهم جدا في التغيرات المناخية خلال المرحلة المقبلة، لأن كل المشروعات التي تطبق محليا ودوليا تأتي من أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق» وكلها ستكون معتمدة على فكر وإبداع الشباب في العالم كله، وبالتالي فإن الدولة المصرية مهتمة بتبادل المعرفة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشباب على وضع العديد من الحلول الابتكارية التي ستتبناها مصر خلال الفترة المقبلة: «مش عاوزين نقلل من أي فكرة، وأي مجموعة صغيرة من المواطنين يمكنهم تغيير العالم».