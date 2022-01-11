مدبولي: خسائر تغير المناخ قد تصل إلى 500 مليار دولار سنويا بحلول 2050

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الخبراء قدروا الخسائر المادية بسبب التغيرات المناخية منذ عام 1970، وحتى وقتنا الحالي بنحو 3.6 تريليون دولار.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «الرقم السنوي للتكاليف الخاصة بالتعاون مع التغيرات المناخية حتى عام 2030، تقدر ما بين 150 إلى 300 مليار دولار سنويا، وسترتفع في عام 2050، لتتراوح ما بين 280 إلى 500 مليار دولار سنويا».

وتابع بأن عام 2021، شهد 10 كوارث عالمية كبرى تابعها الجميع في أوروبا وأمريكا والصين، أدت إلى حدوث خسائر بواقع 170 مليار دولار، مشددًا على أن تغير المناخ أصبح ظاهرة خطيرة تهدد الجنس البشري.