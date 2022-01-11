آليات امتحان «EST» لطلاب الدمج.. ويومان على غلق باب تلقي طلبات الإقامة

كشف مجلس امتحان الـ«EST» المؤهل لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية، والذي يعقد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل التقديم للإقامة لأداء امتحان شهر فبراير الجاري، موضحا أن آخر موعد لطلبات الإقامة الخاصة 13 يناير الجاري.

وناشد الطلاب الذين يحتاجون إلى أماكن إقامة لصعوبات التعلم الخفيفة أو الاحتياجات الخاصة، بإرسال جميع المستندات الخاصة بهم على البريد الإلكتروني للامتحان، بعد الاطلاع على الوثائق والتعليمات الكاملة للاستفادة من أماكن الإقامة.

وأضاف مجلس امتحان الـ«EST»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنَّه سيجري تشكيل لجنة لمراجعة الملفات الطبية والتقييم النفسي التربوي والتقارير الطبية للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، مطالباً جميع الطلاب تقديم تقرير الإقامة الخاص بهم المقدم من وزارة التعليم، موضحاً أنَّ اللجنة تعمل على توفير أفضل بيئة اختبار لجميع الطلاب من خلال تقييم كل حالة على حدة وتلبية الاحتياجات الخاصة بالطالب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحالة والمستندات الداعمة والمطلوبة للإقامة:

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وأكّد مجلس امتحان الـ«EST»، أنَّ التقييم الطبي لتلك الفئة يكون عن عام واحد ويشمل التقييم النفسي تقرير التشخيص الأولي وتحديث حالي لا يزيد على سنة واحدة وتقييم عصبي لعام واحد، والتقييم النفسي التربوي لمدة 5 سنوات وملخص للتاريخ التطويري والتعليمي والطبي للطالب للعام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أنَّ اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في النمو العصبي يجري تحديده من خلال ضعف مستويات عدم الانتباه وعدم التنظيم وفرط النشاط والاندفاع وغالبًا ما يستمر في مرحلة البلوغ وينتج عنه ضعف في الأداء الاجتماعي والأكاديمي والمهني.

اضطراب طيف التوحد

ووفق مجلس امتحان الـ«EST»، فالتقييم التربوي النفسي لتلك الحالة يكون عن 5 سنوات مع ملاحظة المعلم للعام الدراسي الحالي ويشمل أيضاً درجات الاختبارات المعيارية بما في ذلك الدرجات المعيارية واستخدم المعايير الوطنية لدعم كل من التشخيص والقيود الوظيفية على مدار 5 سنوات وملخص للتاريخ التنموي والتعليمي والطبي للطالب، لافتاً إلى أن اضطراب طيف التوحد يتميز بالعجز المستمر في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي عبر سياقات متعددة ومهارات في تطوير العلاقات والحفاظ عليها وفهمها.

اضطراب التواصل

نوه مجلس امتحان الـ«EST»، إلى أنَّ فئة «اضطراب التواصل» تحتاج إلى تقرير أو تقييم علاج الكلام واللغة أي تقرير تشخيص أولي وتحديث حالي ويشمل أيضاً التقييم النفسي التربوي لمدة 5 سنوات وملخص للتاريخ التطويري والتعليمي والطبي للطالب والتقييم العصبي لعام واحد بما فيه درجات الاختبار المعيارية والقياسية واستخدام المعايير الوطنية لدعم كل من التشخيص والقيود الوظيفية لمدة 5 سنوات، وخطة التعليم الرسمية.

وأشار إلى أنَّ اضطراب التواصل يشمل اضطراب اللغة واضطراب صوت الكلام واضطراب التواصل الاجتماعي والتلعثم وقصور في تطوير واستخدام اللغة والكلام والتواصل الاجتماعي على التوالي، ويتميز التلعثم باضطراب الطلاقة الطبيعية والإنتاج الحركي للكلام.

اضطرابات التعلم المحددة

وذكر أنَّ حالة اضطرابات التعلم المحددة تأتي بعد تشخيص الطالب عندما يكون هناك عجز محدد في قدرة الفرد على إدراك أو معالجة المعلومات بكفاءة ودقة ويتميز اضطراب النمو العصبي هذا بالصعوبات المستمرة والمعيقة في تعلم المهارات الأكاديمية الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات، ويشمل التقييم كل من التقييم التربوي النفسي لمدة 5 سنوات وخطة التعليم الرسمية وملخص للتاريخ التطويري والتعليمي.