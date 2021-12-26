جامعة كفر الشيخ: 95% من شباب الجامعات المصرية حصلوا على لقاحات كورونا

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية ستبدأ في 9 يناير وتنتهي في 3 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة، موضحًا: «طبقنا قرار منع دخول الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين غير الحاصلين على اللقاحات».

تنفيذ القرارات بصرامة

وأضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدم برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC: «بداية من 1 ديسمبر منعنا دخول أي مواطن لتلقي الخدمة إلا لمن حصلوا على التطعيم»، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة جدا من المنتسبين إلى الجامعة تلقى التطعيم.

التعامل مع الأعذار القهرية

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ: «هناك أعذار قهرية تمنع الحصول على التطعيم، لكن يشترط تقديم نتيجة مسحة كل 3 أيام، لكن نسبة كبيرة من شباب الجامعات المصرية تقترب من 95% حصلوا على اللقاحات، وفي الفترة المقبلة نكثف الحملات على البقية».

وفي وقت سابق أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، عددا من القرارات المتعلقة بالامتحانات وأوضاع التعليم الجامعي، وكان من أهمها - إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

وكان من بين هذه القرارات، منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، حال وجود عُذر طبي قهري يمنع حصوله على التطعيم.