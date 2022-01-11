التضامن تستعرض برامجها الاجتماعية لدعم المصريين ضمن «حياة كريمة»

قدّمت الدكتورة ايمان حلمي، معاون وزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، التدخلات الاجتماعية والاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تركز على بناء الإنسان لتعزيز الاستثمار في البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة، خلال مشاركتها في ورشة عمل «حياة كريمة»، ضمن ورش عمل النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والإنساني.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد

وأوضحت حلمي، أنّ الوزارة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل محاربة الفقر متعدد الأبعاد، والذي يتضمن في مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشي، من خلال توفير برامج متنوعة وفقا لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال، المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة في سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين.

برامج التضامن للرعاية الاجتماعية

وعرضت الدكتورة ايمان حلمي مجموعة من البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار مبادرة حياة كريمة، وأبرزها برامج «الألف يوم الأولى لدعم صحة الأطفال حديثي الولادة، خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، دعم تكافؤ الفرص التعليمية، والتمكين الاقتصادي وتعزيز التوعية المجتمعية لتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة».

وأكدت أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدني، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعي الإيجابي، كما تقوم الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.