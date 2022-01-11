شركات السياحة: السماح للأقباط المصريين بالسفر للقدس لآداء الحج هذا العام

قال صبري يني ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة فتحت باب الحجز لحج الأقباط للقدس خلال هذا العام، لتنطلق أولى الرحلات يوم 20 أبريل القادم، لافتا إلى أنّ كافة المؤشرات كانت تؤكد إلغاء رحلات حج الأقباط لهذا العام بسبب جائحة كورونا، إلّا أنّ الأسبوع الماضي شهد سماح السلطات في القدس باستقبال الرحلات الوافدة من مصر، موضحًا أنّ نسب الإقبال على السفر ضعيفة حتى الآن بسبب التخوفات من فيروس كورونا .

30 شركة سياحة تنظم حج الأقباط هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس وعددها نحو 30 شركة سياحة فضلا عن عدد من الكنائس المصرية بدأت في التسويق لرحلات الحج للقدس لهذا العام بعد أنّ تم إلغائه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من عام 2020، موضحا أنّ أسعار برامج الحج لهذا العام ستبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الذي تبلغ مدته نحو 10 أيام.

إجراء تحاليل pcr كورونا قبل السفر وبعد الوصول للقدس

وأشار إلى أنّ هناك العديد من الضوابط الصحية سيتم تطبيقها على الحجاج الأقباط المسافرين للقدس منها إجراء تحليلين pcr كورونا أحدهما قبل السفر من مصر بنحو 48 ساعة والأخر بمطار الوصول بالقدس على أن تبدأ الزيارات الدينية في اليوم التالي للوصول وبعد سلبية نتيجة التحليل الثاني، موضحا أنّه حال كانت نتيجة هذا التحليل إيجابية فسيتم حجز المسافر بأحد فنادق القدس للعزل والحصول على العلاج المناسب على أن يُجري تحليلا أخر بعد تحسن حالته للحاق بالعيد الكبير للحج القبطي والذي يوافق يوم 28 أبريل المقبل .

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنّ أقل سن لسفر المواطنين الأقباط لآداء الحج بالقدس هو 41 عامًا، لافتا إلى أن كافة الذين تقدموا للسفر لحج الأقباط الذي تم إلغائه عام 2020 قبل نحو شهر من موعده بسبب فيروس كورونا قد حصلوا على كامل قيمة البرنامج التي دفعوها قبل الإلغاء .