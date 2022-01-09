«مستثمرو السياحة»: منتدى الشباب ترويج لسياحة المؤتمرات في مصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف الخبير السياحي، عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء إن منتدى شباب العالم الذى ينطلق 10 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ بمشاركة شباب من نحو 196 دولة سيلفت أنظار العالم إلى مدينة السلام ويسلط الضوء على معالمها السياحية، والترفيهية ويضعها من جديد على خريطة المدن العالمية التي تحتضن سياحة المؤتمرات وتتمتع بإمكانيات تنظيمية وترفيهية وسياحية أيضا.

«عبداللطيف»: المنتدى دعاية مجانية للسياحة المصرية

وأضاف «عبداللطيف» فى تصريحات صحفية أن منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد اهتمام مصر وقيادتها السياسية بالتواصل مع شباب العالم وتواصل الحضارات والثقافات لأن الشباب هم الذين سيقودون العالم في المستقبل. وأوضح عضو جمعية «مستثمرو السياحة» أن الشباب المشاركين بالمنتتدى ومن خلال تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي سينقلوا أخبار وصور عن مصر ومقوماتها السياحية عبر صفحاتهم عبر السوشيال ميديا وهو ما يمثل دعاية مجانية للسياحة المصرية .

الترويج لسياحة المؤتمرات والمعارض بمصر

وأشار «عبداللطيف» إلى ضرورة استثمار منتدى شباب العالم في التسويق أيضا لمميزات الالتحاق بالجامعات المصرية وكيف يمكن استقطاب شباب العالم للدراسة في مصر كما كان في الماضي واعداد برامج ومقترحات للراغبين للتعرف على الجامعات المصرية وما تقدمه وهو ما سيكون له ايجابيات كبيرة منها ربط شباب العالم بمصر وحضارتها وكذلك الاستفادة منهم للتسويق لمصر عالميا بمختلف المجالات لانهم سيكونون بمثابة سفراء لمصر في بلادهم.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أنه يجب أن تستثمر الحكومة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تحققه مصر من ثقل سياسي عربيا وعالميا، وما يتم من انجازات على أرض مصر ومشروعات عملاقة ومنتجعات سياحية على أعلى مستوى، فضلا عن الاجراءات الصحية التى اتخذتها وأدت للسيطرة شبه التامة على فيروس كورونا بشكل كبير.

وأشار الخبير السياحي إلى ضرورة تسويق مصر كواحدة من أهم الدول المؤهلة لتنظيم سياحة المؤتمرات، وقال «سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية والإقليمية ويبلغ حجم صناعة المعارض عالمياً قرابة 2 تريليون دولار موزعة على 9 آلاف معرض بين معارض كبيرة عالمية ومتوسطة وصغيرة».