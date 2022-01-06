«شركات السياحة»: إجازات نصف العام الدراسي تنعش نسب الإشغالات بالفنادق

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إجازات منتصف العام الدراسي بمصر التي ستبدأ رسميا خلال أسابيع قليلة، ستُسهم في زيادة نسب الإشغالات بفنادق المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأوضح أنّ حركة السياحة الداخلية للمواطنين المصريين خلال العامين الماضيين كانت جيدة للغاية، وساهمت في تعويض غياب السياح الأجانب عن زيارة مصر بداية جائحة «كورونا» والتي تسببت في قيام العديد من الدول بالإغلاق التام وفرض قيود سفر على مواطنيها.

الإقبال سيكون جيدا من الشباب

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ ثقافة السفر والإقامة بالفنادق لدى المصريين تغيرت بصورة إيجابية خلال السنوات الماضية، وأصبح النزيل المصري لا غنى عنه حاليا، لافتًا إلى أنّه من المتوقع أن تلجأ الأسر المصرية، فضلا عن الشباب إلى قضاء إجازات منتصف العام الدراسي بالمدن السياحية المصرية خاصة الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنّ المنشآت الفندقية والسياحية بتلك المدن جاهزة لاستقبال المواطنين المصريين، إضافة إلى السياح الأجانب.

الحركة السياحية الوافدة «جيدة»

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ الحركة السياحية التي تستقبلها مصر حاليا من جميع دول العالم، جيدة إلى حد ما، إذا ما قورنت بظروف جائحة «كورونا» التي تسببت فى قيام العديد من الدول خلال الفترة الحالية بوضع قيود على سفر مواطنيها، وتابع: «مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر ومرسى علم تستقبل حاليا الرحلات من دول العالم لاسيما من ألمانيا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا»، إضافة إلى السياح الوافدين من الدول العربية.

وكان الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بجنوب سيناء، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، على أنّ متحور «أوميكرون» تسبب في تراجع إشغالات الفنادق المصرية خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، مشيرا إلى أنّ كافة التوقعات كانت تشير إلى أنّ نسب الإشغال خلال تلك الفترة كانت ستصل إلى 100% إلا أنّ المتحور تسبب في إلغاء العديد من الدول لرحلاتها.