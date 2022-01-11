تعيين 33 شابا واستخراج 156 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة بشمال سيناء

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، في تعيين 33 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين 242 شابا مسجلين من راغبي العمل.

وتسلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقرير محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 79 شهادة قياس مستوى المهارة، و77 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

استكمال صرف منحة المولد النبوي لـ59 عاملا

وذكر التقرير أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ59 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 29 ألفاً و500 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 617 عاملا.

التفتيش على 129 منشأة

وقامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أسفرت عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وتلقي شكوى عمالية جرت إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.