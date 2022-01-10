«الجمارك»: إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل قادمة من لبنان

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن إحباط تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل، بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي، على أن رجال الجمارك، الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد العال نعمان، مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وأوضحت «الجمارك»، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت، اشتبه هاني محمود، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب مصري الجنسية، قادم من لبنان، وأشارت إلى أنه تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة علاء عمارة، مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة متماثلة.

الكشف عن 260 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل

وأضافت «الجمارك»، في البيان، أنه بالعرض على تامر رمزي، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من دينا حسن، مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أحمد عمر، رئيس القسم، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 260 عبوة أدوية بشرية لعلاج الأورام، ومستحضرات تجميل، مخبأة داخل علب الشكولاتة وعلب السجائر بحقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط مركز رقم 6 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقالت المصلحة إن اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وبعدما تبين أن الواقعة مخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وتعديلاته.