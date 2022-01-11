كورونا يواصل حصد أرواح المواطنين في بولندا.. أكثر من 100 ألف حالة وفاة

استمر اجتياح فيروس كورونا المستجد لقارة أوروبا، ووصلت أعداد الإصابات والوفيات إلى معدلات ضخمة، فيما أعلنت الحكومة البولندية، أنّ أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء، ويعتبر هذا الرقم من بين أعلى المعدلات في العالم نسبة لعدد سكان بولندا.

تخطي 100 ألف حالة وفاة

وقال «آدم نيدزيلسكي»، وزير الصحة البولندي، إنّ أعداد الوفيات تخطت عتبة الـ100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وتابع: «إنّه يوم حزين آخر، ولكن بشكل خاص اليوم لأننا تجاوزنا عتبة الـ100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا».

وأضاف: «أحدث البيانات أظهرت وفاة 493 شخصا هذا اليوم، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 100254 حالة وفاة»، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف شخص في المستشفيات حاليا.

سادس أعلى مستوى للوفيات في العالم

وكانت بولندا، أعلنت وفقاً لإحصاء وكالة «فراس برس»، أنّها سجلت ما يعادل عن 14.31 حالة وفاة لكل 100000 نسمة خلال الـ 14 يوما الماضية، وهو سادس أعلى مستوى في العالم، بعد «ترينيداد وتوباغو، ومولدوفا، وجورجيا، والمجر، وسان مارينو»، ويشار إلى أنّه تم تطعيم حوالي 63% فقط من البالغين البولنديين بشكل كامل ضد كورونا، وهو أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي.

50% سيصابون بأميكرون في أوروبا

وكانت منظمة لصحة العالمية، أعلنت اليوم الثلاثاء أنّه مع ارتفاع أعداد المصابين بالمتحور الجديد حول العالم خصوصاً أوروبا، سيصاب أكثر من 50% من سكان أوروبا بأوميكرون خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وأوضحت أن هناك 27 مليون إصابة بكورونا في أوروبا خلال الأسبوع الأول من 2022، مشيرة إلى أن أوروبا تسجل ارتفاعا كبيرا في دخول مصابي كورونا للمستشفيات.