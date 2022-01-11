كراكة أسفلت تدهس عاملا على الطريق الدائري بالغردقة

لقي شاب مصرعه أسفل كراكة أسفلت، وذلك أثناء عمله في الطريق الدائري بالغردقة في إحدى شركات رصف الطرق، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث وإخطار النيابة العامة والتي انتقلت لمعاينة الجثة وموقع الحادث وجار التحقيقات.

مصرع شاب في العقد الثالث من العمر

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بمصرع شاب عن طريق الخطأ أسفل سيارة «كراكة» أسفلت وذلك أثناء أداء عمله بإحدى شركات رصف الطرق، وذلك بالطريق الدائري الأوسطي بالغردقة، وعلى الفور جرى استدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع شاب أسفل كراكة أسفلت بالغردقة

فيما أوضح مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، أن الشاب يدعى «إبراهيم. ع. م» يبلغ من العمر 24 عاما، وأسفرت التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة الأسفلت وذلك أثناء عمله ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وموقع الحادث.

إخلاء سبيل ممرضتين بالغردقة

وفي سياق آخر، قررت نيابة الغردقة إخلاء سبيل ممرضتين يتبعّان إحدى المنشآت الطبية وذلك في واقعة المحضر محضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة حيث كانت اتهمت الفنانة منه شلبي ممرضين بالإهمال أثناء علاج والدتها في مسكنها الخاص في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة.