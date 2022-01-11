لو هتستقبل حوالة من الخارج.. تفاصيل خدمة ويسترن يونيون من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إمكانية استقبال حوالاتك الخارجية من جميع دول العالم من خلال «إيباج»، داخل البنك الأهلي المصري بعملة الدولار والجنيه، إذ أنّ الخدمة متاحة من خلال 29 فرعًا من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

إيباج ويسترن يونيون من البنك الأهلي

وتتمثل مزايا خدمة ويسترن يونيون من البنك الأهلي في الآتي:

- رائدة حول العالم في خدمات تحويل الأموال.

- إمكانية إرسال واستقبال الأموال في دقائق.

- لا تحتاج الخدمة إلى حساب بنكي.

- لا يدفع المستلم أي رسوم لاستلام الأموال.

فروع تقديم خدمة ويسترن يونيو

وجاءت فروع البنك الأهلي المصري المستهدفة من قبل إيباج لتقديم خدمة ويسترن يونيون على النحو التالي:

1. فروع القاهرة:

- السبعين.

- سرايات المعادي.

- الحمزاوي.

- الميرغني.

- أبو داوود الظاهري.

- أحمد فخري.

2. فروع الجيزة:

- المريوطية.

- فيصل.

- سفنكس.

- شارع السودان.

- جزيرة العرب.

- الشيخ زايد.

- الجزيرة مول.

3. فروع البحر الأحمر:

- الغردقة.

4. فروع أسوان:

- أسوان

5. فروع الأقصر.

- الأقصر.

6. فروع المنوفية:

- شبين الكوم.

7. فروع كفر الشيخ:

- كفر الشيخ.

8. فروع الشرقية:

-الزقازيق.

9. فروع الدقهلية:

- طلخا.

- المنصورة.

- أجا.

10. فروع الغربية:

- طنطا.

- المحلة.

11. فروع الفيوم:

- الفيوم.

- فروع بني سويف:

- بني سويف.

12. فروع المنيا:

- المنيا.

13. فروع الإسكندرية:

- محرم بك.

- صلاح سالم.

خدمة الوسيط المالي من البنك الأهلي

كما أعلن البنك عن خدمة جديدة يقدمها للمواطنين بشكل عام، سواء كان عميلًا للبنك أم لا، وهي خدمة الوساطة المالية (حساب الوسيط الجاري)، وتتمثل في أن يعمل البنك كوسيط بين العميل وبين طرف أو أطراف أخرى، في إدارة صفقة ما، تم الاتفاق عليها بين عميل البنك الأهلي المصري والأطراف الأخرى، بما في ذلك الصفقات العقارية لبيع أو شراء الأراضي، المصانع، المولات تجارية، القرى السياحية، أو المعاملات المالية والشراكة، على أن يتم إبرام عقدٌ ثلاثيّ بين أطراف الصفقة والبنك الأهلي المصري كطرف ثالث.