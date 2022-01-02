5 خطوات للاشترك في خدمة «الفون كاش» أونلاين من البنك الأهلي

تسعى البنوك المحلية إلى إتاحة العديد من خدماتها رقمياً في الوقت الحالي، لتطلق المحافظ الإلكترونية والموبايل البنكي والإنترنت البنكي، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وبتوجيهات من البنك المركزي المصري.

ومن بين تلك الخدمات الرقمية، يتيح البنك الأهلي المصري الاشتراك في خدمة الفون كاش «أونلاين»، من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، تسهيلاً على عملائه وتشجيعاً للأفراد الانضمام إلى المتعاملين مع القطاع المصرفي وتسجيل المعاملات رسمياً.

تمكن خدمة «الفون كاش» الأفراد من تحويل الأموال والدفع والشراء، وإنجاز المعاملات المالية فوراً وفي أقل وقت، كالآتي:

- دفع الفواتير للهاتف الأرضي أو المحمول وبعض خدمات «فوري»؛ مثل شحن رصيد أو إرسال تبرعات أو حجز تذاكر طيران أو دفع أقساط اشتراكات النوادي وخدمات أخرى متنوعة.

- تنفيذ عمليات السحب النقدي أو الإيداع من خلال أكثر من 20 ألف منفذ لـ «فوري»، بالإضافة إلي كافة فروع البنك الأهلي.

- تحويل الأموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة، ولكن تتوفر بالعملة المحلية فقط.

- شحن رصيد المحفظة مباشرة من خلال التطبيق عن طريق ربط حتى بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي المصري بمحفظة الهاتف المحمول أو من خلال الفرع أو منافذ بيع فوري.

خطوات الاشتراك في خدمة «الفون كاش»

- أن يكون عميلا لـ البنك الأهلي، من حاملي بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» و«ميزة»، سواء ائتمان أو خصم مباشر أو المدفوعة مقدماً أو المرتبات.

- لابد من إدخال الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

- إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المحمول، للتأكد من صحة الكود.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به، ولابد أن يكون مسجل باسم العميل وغير مفعل عليه أية محافظ إلكترونية.

- سيتم تسجيل طلبكم على النظام وإرسال رابط تحميل التطبيق.

مميزات استخدام «الفون كاش»

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات من شأنها تسهيل المعاملات المالية المصرفية على المتعاملين، أهمها تخفيض الرسوم والمصروفات، وبالتالي تتمتع خدمة «الفون كاش» بالعديد من المميزات، أبرزها كان الإعفاء من المصاريف على التحويلات من المحفظة لأي محفظة أخرى مجانا حتى نهاية العام الماضي، والتي تم مدها حتى منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى:

- زيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية للمحفظة لتصبح 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه، على التوالي.

- تم زيادة رصيد المحفظة ليصبح 50 ألف جنيه.